木南晴夏主演の『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）は、どうしてこうなった？ 5月21日（木）に第7話が放送されたのだが、結局、ただの不倫ドラマになり下がってしまっている。大手飲食チェーンの社長（中村俊介）と結婚し、誰もがうらやむ幸せなセレブ生活を送っているかに見えたあゆみ（木南晴夏）だが、実は夫の苛烈なモラハラに精神を擦り減らす日々。ある日、自宅のキッチンに突然現れた謎のシェフ・Kei（高杉真