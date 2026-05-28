本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手から、第1打席に9号ソロを放った。自身の登板試合では2試合連続となる先頭打者本塁打にお昼前の日本人ファンも沸いている。バックスクリーンまで飛んで行った。初回、先頭の大谷は、菅野の投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返した。打球速度111