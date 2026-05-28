透き通るようなブルーの瞳と豊かな純白の被毛が美しい猫の男の子『シロちゃん』。彼の“賢すぎるルーティン”が反響を呼んでいます。 協調性あふれるシロちゃんの姿を捉えた動画は、公開後わずか6日間で5,500再生を突破するとともに、「賢いだけじゃなくかわいいイケメン」「毎日のルーティンが決まってるのは健康的な生活の証」との声が寄せられています。 【動画：家族の朝食中、そばで見守る白猫→自分の