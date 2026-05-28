あくびしていた可愛らしい愛猫の写真。それを印刷しようとプリンターに用紙をセットしたら……。小さなミスでとんでもない"モンスター"を生み出してしまった結末は、SNS上で340万回以上も閲覧され、「ホラーですやんw」「こわっ！」「いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！！！！！」といった声が寄せられました！ 【写真：『あくびする猫』を印刷したら、たった1つのミスで…『バケモノが誕生してしまった光景』】 あ