美容院できれいにセットしてもらっても、自分でセットすると上手くいかない……。そんな悩みを抱える人は多いはず。そんな時こそ、乾かすだけで決まる、再現性の高いスタイルを試してみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、毎日のお手入れが楽になりそうな、オシャレな髪型をご紹介します。 透け色が美しい丸みショート 透明感たっぷりのグレージュカラーが美しく映える、丸みシ