本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発。今季9号となる初回先頭打者ホームランを放った。菅野智之投手からキャリア3本目となる一発。敵地放送局は脱帽していた。初回、いきなりバックスクリーンだ。相手先発の菅野が投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返し、自らを援護する先制ソロ。ドジャースタジアムは興奮の渦
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