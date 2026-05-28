猫が落ち着く家の条件6つ 1.外を自由に眺められる 猫が快適に暮らすためには、外を自由に眺められる環境が重要です。好奇心旺盛で縄張り意識の強い猫にとって、窓から景色を見ることは大切な刺激になります。 鳥や人の動きを追うことで、室内飼いの猫にとって良い刺激や退屈しのぎになります。ただし、外に野良猫などの存在を頻繁に見かける環境では、縄張り意識から逆に強いストレスや転嫁攻撃を誘発することも