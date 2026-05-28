とある習い事が気に入った我が子。月謝も出せる範囲だったので喜んで通わせていたのですが、思いがけない話が次々に出てきて──。筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。 娘の習い事 私は30代の主婦です。6歳になった娘は最近、お友だちの影響もあってか、習い事に興味を持ち始めました。 ただ、具体的にどんなことをやりたいかはっきりしていなかったので、「無料体験」を実施している習い事へ片っ端から行ってみるこ