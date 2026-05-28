本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発。今季9号となる初回先頭打者ホームランを放った。菅野智之投手からキャリア3本目となる一発。ドジャース側の米実況席も大興奮だ。二刀流・大谷がまた打った。初回、いきなりバックスクリーンだ。相手先発の菅野が投じた93.7マイル（150キロ）のフォーシームを豪快に打ち返し、自らを援護する先制