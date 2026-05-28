金刀比羅宮の参道のにぎわい香川・琴平町 江戸時代、伊勢参りと共に庶民の間で流行した「こんぴら参り」。その楽しさを歌った「こんぴらふねふね」はお座敷遊びとして全国に広まりました。こんぴら観光まちづくり協会は、多くの人にことひらファンになってもらおうと、６月13日に「こんぴらふねふねお座敷世界大会」を初開催します。 参加資格は不問で、エントリーフィーは個人戦2200円、団体戦8250円です