名鉄百貨店だったビルなどが並ぶ名古屋駅前に、名古屋鉄道が「ヨドバシカメラ」を誘致することで調整を進めていることがわかりました。名古屋駅前では、名鉄百貨店などが2月に閉店して以降もホテルやバスセンターなどが営業を続けていますが、再開発計画の見直しで百貨店だったビルなどは残されたままになっています。関係者によりますと、名鉄がこのビル群に「ヨドバシカメラ」を誘致することで最終調整を進めている