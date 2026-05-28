RB大宮から歴史的なプロ契約…米国での新たな挑戦に脚光米メジャーリーグサッカー（MLS）のニューヨーク・レッドブルズのリザーブチームで、レッドブル・ニューヨークII（3部リーグ相当のMLSネクストプロ）に所属する18歳のDF酒井舜哉が、クラブ公式サイトの特集に登場した。「レッドブル・ニューヨークIIのディフェンダーである酒井舜哉にスポットライトを当てたい」と綴り、米国で奮闘する若き日本人選手の存在に大きな注目が