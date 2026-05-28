28日未明、名古屋市中村区にある焼肉店の駐車場で、段ボールが燃える火事がありました。警察が放火の疑いで捜査しています。警察と消防によりますと、28日午前1時40分ごろ、中村区長筬5丁目にある焼肉店の駐車場で、「何かが燃えている」と近くに住む男性から119番通報がありました。消防が駆け付けた時には火は消えていましたが、現場に段ボールの燃えかすが残っていたということです。段ボールに火を