昨年、映画『F1（R） エフワン』お披露目のために緊急来日した際も帯同するなど、恋人イネス・デ・ラモン（33）との順調交際が伝えられるブラッド・ピット（62）。しかし、アンジェリーナ・ジョリー（50）との離婚の痛手が大きすぎるあまり、再婚の意志はないようだ。【写真】ブラピ似？17歳の息子ノックスがイケメンに成長！ 2022年から交際中のブラッドとイネス。Page Sixによると、二人は「とても幸せ」で、ブラッドは「