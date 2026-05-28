高知市の県立牧野植物園で5月28日から「さつきまつり」が始まり、美しいさサツキの盆栽が一堂に展示されています。ボリューム感のあるピンクの花にみごとな枝ぶりのサツキ。県立牧野植物園で、28日から始まった「さつきまつり」は、伝統芸術であるサツキの盆栽を多くの人に楽しんでもらおうと高知県さつき愛好会などが毎年企画しているものです。49回目の今回は、会員約10人が丹精込めて育てた44鉢が展示されていて、色鮮や