記事ポイント立山黒部アルペンルートが2026年6月1日に全線開業55周年を迎え、55日間限定のキャンペーンを開催AR技術で開業当時の風景を現在の景観に重ねて体験できる「立山黒部アルペンルートARトリップ」を6カ所で実施五感テーマのスペシャルラリーで3つ以上クリアすると55周年限定オリジナル絵はがきをプレゼント 富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が、2026年6月1日（月）に全線開業55周年とい