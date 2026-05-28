山形県鶴岡市の観光ワラビ園で70代の男性がきのうから行方不明となっています。5月28日朝早く捜索が再開されましたが、発見には至っていません。5月27日午前10時ごろ鶴岡市木野俣の「一本木観光ワラビ園」で、遊佐町豊岡の農業・阿部雄幸さん（78）が知人らと一緒にワラビ採りに山に入り、その後、集合場所に戻らず、行方不明となっています。27日の捜索に引き続き、28日朝早くから警察がおよそ10人に地元の猟友会や消防団を加えて