☆ＤｅＮＡ―オリックス（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝東、オリックス＝エスピノーザオリックスは２７日にＤｅＮＡを下して交流戦開幕２連勝。３連勝を狙う２８日の先発はエスピノーザだ。エスピノーザの交流戦の勝敗は２４年の初登板から●−〇〇〇−（−は勝敗つかず）で３連勝中。２８日に勝利投手となり、交流戦４連勝となれば、球団の助っ人投手ではフィガロが２０１１年にマークした４連勝に並ぶ。オリックスは交流戦開