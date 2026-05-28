◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、２打席連続弾の期待のかかった２打席目は見逃し三振に倒れた。ロッキーズの先発は菅野智之投手（３６）。大谷にとってメジャーでは初めての日本人先発との投げ合いだった。打者・大谷は昨年９月に２打席