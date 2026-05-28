27日、岐阜県高山市で観光バスが全焼した火事で、車体の運転席付近が激しく燃えていたことが新たにわかりました。 【写真を見る】｢変だなと思っていたら火が…｣ 観光バス全焼 運転席付近が激しく燃える 期間限定の｢おくひだマウンテンバス｣ 岐阜･高山市 警察と消防によりますと27日正午ごろ、高山市奥飛騨温泉郷神坂の駐車場で、期間限定で運行する「おくひだマウンテンバス」が全焼しました。 「変だなと思っていたら火がつき