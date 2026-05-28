記事ポイント大阪・道頓堀の「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」で、関西観光地をテーマにしたイマーシブ映像体験が2026年6月3日から始まりますスマートフォンで自分の写真をアップロードすると、選んだ観光地に合わせたAI生成アバター記念写真が自動作成されます実施期間は2026年6月3日〜11月23日で、体験料金は無料です 大阪・道頓堀の観光交流拠点「Pivot BASE Cafe & Bar @Dotonbori」で、イマーシブ映像と画像