俳優の満島真之介（36）が28日、都内で行われた『美酢割レスキュー隊 隊長初出動セレモニー』に登場。夏の暑さについて語った。【写真】隊員服で…！笑顔を振りまく満島真之介沖縄出身の満島。最近の悩みについて聞かれると「最近心の悩みはなくなってきて、その場その場でお話ができる人とかいいチームに恵まれている。ただ、どうしてもこれだけはというのがありまして」と切り出し、夏の暑さを挙げた。「夏は大好きだった