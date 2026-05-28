強盗殺人事件現場の住宅を警戒する警察官＝17日、栃木県上三川町栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとして逮捕状の出ている40代の男が、事件で使われたとみられるバールを神奈川県内で購入していたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。男は事件後に出国。栃木県警は、強盗殺人容疑で逮捕された少年4人の指示役とされる横浜市の男（28）と、事件前からつながりがあったとみて調べている。捜査関係者による