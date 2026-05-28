梅雨を前に土砂災害に備えようと県警の機動隊が、土砂に埋まった建物から人を救出する訓練をしました。訓練には県警の機動隊員22人が参加しました。おととしの奥能登豪雨を踏まえ、大雨で地盤が緩んだ状態で地震が発生し、土砂が流れて建物を巻き込んだという想定で行われました。救助活動にはドローンが使われ、上空から被害状況を確認したのち、隊員らがショベルカーやシャベルを使って土砂を取り除いていました。救