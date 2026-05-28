27日、水の入った容器を運ぶ人たち＝キューバ・ハバナ（AP＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイトのポリティコは27日、国防総省がキューバへの軍事攻撃を仕掛けるために必要な部隊や兵器をカリブ海などに着々と配置していると伝えた。トランプ大統領の指示があれば行動を起こせる状態だという。トランプ政権はキューバの反米姿勢の転換を図っている。ルビオ国務長官は27日の閣議で、キューバが「無能な共産主義者によって