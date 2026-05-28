【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２７日、本拠地でのロッキーズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、一回に相手先発の菅野智之から先頭打者本塁打となる９号ソロを放った。大谷と菅野がともに先発マウンドに上がり、日本人投手の投げ合いとなった一戦。大谷は一回表を無失点に抑えた後、その裏の攻撃で先頭で打席に入った。３球目、菅野の外角高めの直球をとらえ、バックスクリーンに運んだ。６