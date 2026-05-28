富山県内は、広い範囲で雲が広がっています。夕方には広い範囲で雨が降り、ジメジメした一日となりそうです。県内は、低気圧や前線の影響を受ける見込みで、各地で雲に覆われています。午前11時までの最低気温は、魚津市で21.2度、富山市で21度ちょうどなど、7月上旬から中旬並みの気温でした。日中の最高気温は、富山市で25度、高岡市伏木で24度の予想で平年並みですが、ジメジメした一日になりそうです。富山市の日枝神社周辺で