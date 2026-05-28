4月に東京都新宿区の酒類業者を狙った強盗未遂容疑で高校生を含む栃木県在住の6人が逮捕された事件で、警視庁捜査3課は28日までに、強盗未遂などの疑いで、同県栃木市の会社員中川晴容疑者（20）を新たに逮捕した。実行役とみられ、逮捕者は計7人となった。逮捕容疑は、安達慎哉容疑者（20）ら6人や他の何者かと共謀し、4月7日午後2時10分ごろ、業者の事務所にいた40代の男性会社役員にクマよけスプレーを噴射し、金品を奪おう