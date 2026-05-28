◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「6番・左翼」で先発出場。第1打席で左足を痛め、負傷交代した。T・ヘルナンデスは2回、先頭で打席を迎え遊ゴロに倒れた。その際に負傷したとみられ、左太もも裏を気にしながらベンチに戻った。ベンチでは悔しそうにヘルメットを壁面に叩き付け、感情