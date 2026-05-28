愛犬用の会話ボタンを使いこなす0歳の赤ちゃんと、突然のお誘いに戸惑ってしまうラブラドールレトリバーさんのお姿が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で4万回を超えて表示されており、幸せとほっこりと温かい気持ちを届けることとなりました。 【動画：赤ちゃんが『会話ボタン』を使った結果→大型犬を遊びに誘って…突然の出来事で『困惑する光景』】 0歳の