亀田製菓は5月22日、東京おかしランド（東京都千代田区）に「ハッピーターン」ブランドに特化したショップ「超ハッピーターン」をオープンした。同立地でこれまで展開していた「カメダセイカ」は閉店し、「超ハッピーターン」へと生まれ変わった。「超ハッピーターン」では、「ハッピーターン」史上最高量のオリジナルパウダーを使用した「超ハッピーターン パウダーリッチ」や「超ハッピーターン お米でつくったもちもちど