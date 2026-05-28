北中米W杯に臨むメンバー26名を発表したオランダ代表。日本代表と同グループということもあり、日本でも注目するファンは多かったに違いない。DFフィルジル・ファン・ダイク、MFフレンキー・デ・ヨングなどが順当にメンバー入りするなか、意外な落選があった。リヴァプール所属のDFジェレミー・フリンポンがメンバーから漏れている。ロナルド・クーマン監督は落選の理由について「定期的に負傷している」ことに言及、「残念な事態