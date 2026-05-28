ペップ・グアルディオラ監督が、ついにマンチェスター・シティを今季限りで去ることになった。今季はリーグタイトルこそ逃したものの、国内カップ戦2つはしっかりと手中にしており、さすがの強さだったと言える。2つのカップ戦の祝賀会は、ペップへのお別れ会でもあった。その席で、やはり今季限りでチームを去るMFベルナルド・シウバが、誰もが知りたかった質問を投げかけた。『MARCA』などが伝えている。「みんなが知りたいのは