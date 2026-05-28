サッカーの視聴方法は大きく変わり、テレビからスマートフォンやタブレットへ。wifiさえ繋がっていれば、いつでもどこでも試合を観戦することができるようになった。このような時代において、『THE Sun』は興味深いリサーチ結果を発表している。スポーツファン2000人を対象とした調査によると、4分の1以上にあたる26％の人が、結婚式や葬式、子供の出産時など不適切な環境でこっそり試合を観戦したことがあると回答した。オフィス