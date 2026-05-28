ドイツ紙『Bild』によれば、スポーツディレクターのクリスティアン・ハイデル氏らマインツ首脳陣は、佐野海舟の移籍については5000万ユーロ(約92億7000万円)以上のオファーでなければ交渉に応じない方針を固めているとされる。かなり強気の金額設定だが、選手の市場価値を独自に算出しているドイツメディア『Transfermarkt』での佐野の評価額を見れば、この5000万ユーロ(約92億7000万円)というのは妥当で現実的なラインかもしれな