2013年に現役を引退した元マンチェスター・ユナイテッドDFリオ・ファーディナンド氏。解説業などを経て、現在はUAEのドバイに居を移し、投資やポッドキャスト事業などを行なっている。スポーツ界の大物にインタビューする、ジャーナリストのジョーダン・マコーリー氏のポッドキャスト『The Long Play Podcast』に出演したファーディナンド氏は、「いちばん稼いだ年は何年ですか？」との問いに「おそらく、ここ数年だ」と答えている