山形県鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた高齢男性の行方がきのうからわからなくなっています。警察などがけさ捜索を再開しましたが、現在も男性の行方はわかっていません。 【画像】朝から捜索行う 行方が分からなくなっているのは遊佐町に住む７８歳の男性です。 警察によりますと、男性はきのう午前１０時ごろから妻など３人で鶴岡市木野俣にある観光ワラビ園を訪れ、わらび採りを行っていました。しかし、集合時間