インターネットイニシアティブ（IIJ）は27日、MVNOサービス「IIJmio」で、終了日が未定となっていた「ハッピースマイルキャンペーン」について、6月8日21時59分で終了する。 キャンペーン期間中、新たにギガプランを契約すると、最大3カ月間の割引や10GBのデータ増量などの特典が受けられる。 音声SIM割引として、対象プランを契約すると最大3カ月間、150円～900円の割