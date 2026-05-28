これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆28日(木)これからの天気 昼過ぎも、佐渡市など所々で雨が降るでしょう。夕方には県内の広い範囲で雨となりそうです。次第に雨脚の強まるところもあるでしょう。 沿岸部では、南西の風が強めに吹くこともありそうです。 降水確率は、各地で夕方にかけて40%以上、夜は70%以上となっています。 ◆28日(木)の予想最高気温 最