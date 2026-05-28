「警報」や「注意報」など防災のための気象情報が28日午後から大きく変わります。まもなく関係機関でシステムの切り替え作業がはじまります。新たな防災気象情報は、「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」など災害の種類ごとに、住民が取るべき避難行動の目安、“警戒レベル”の数字と組み合わせた名称となります。また、レベル5特別警報とレベル3警報の間で、レベル4に相当する情報として「危険警報」が新設されます。まもなく関係機