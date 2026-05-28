下関市の海響館では、いまシャボン玉石けんとタイアップして洗浄剤と水の中の生き物との関係について学ぶ様々なイベントが行われています。海響館は、5月25日から北九州市に本社を置くシャボン玉石けんと協力して、洗浄剤選びが水の中の生き物たちの生息環境を守ることにつながることを知ってもらう体験イベントを行っています。2週間の期間中毎日行われているのは、館内を巡りながら「洗おう笑おう」というテーマに因んだ20