【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン （シェイクダウン／5月28日）【映像】駅前に出現！様々なド派手マンホール（別カットあり）28日から開幕した世界ラリー選手権の日本大会。その幕開けとなるシェイクダウンの中継が同日朝に行われ、年に一度の大会を迎えた愛知の盛り上がる現地の様子がレポートされた。その中で、名鉄豊田市駅前に現れた特別仕様のマンホールが紹介され、全24種の特別仕様が歩道を彩る様子が話題