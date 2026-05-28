大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が27日に自身のアメブロを更新。父親で元大関・貴ノ花利彰さんの墓参りへ行ったことを報告した。【映像】元横綱の貴乃花光司、“雰囲気激変”ワイルドな姿「お墓参り」というタイトルでブログを更新した花田は、「命日が仕事で来れないので、今日は親父に会いに行ってきました！」と報告。スケジュールを調整して父親の命日前にお墓に足を運んだことを明かした。今回のお墓参りに