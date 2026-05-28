◆米大リーグホワイトソックス１５―２ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３試合連続本塁打で２０本塁打リーグ１番乗りとなる２０号ソロを放った。メジャー初盗塁も記録して４打数２安打１打点、１盗塁、１四球。チームは大勝で貯金を「１」とした。西田陸浮内野手（２５