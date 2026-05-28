アメリカ・カリフォルニアを拠点に生活している俳優の武田久美子が27日に自身のアメブロを更新。美しい夕日に包まれながら充実した時間を過ごしたことを報告し、自撮りショットを公開した。【映像】武田久美子、ビキニ姿＆親子ショット（複数カット）「ハッピーアワー de サンセット」というタイトルでブログを更新した武田は、「楽しかったハッピーアワー」と切り出し、ノースリーブ姿の自撮りショットを公開した。帰りがけ