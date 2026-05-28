ゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの最新作『ドラゴンクエストXII』（ドラクエ12）の新情報が、スクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルにて発表された。『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』から『ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ』へ変更したことで、5年前に初出しされた『選ばれし運命の炎』のティザートレーラー（映像）が削除された。【動画】5年前の映像削除…新たに解禁された『ドラクエ12』最新PV『ドラ