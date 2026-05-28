元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが妹との２ショットを披露した。中川アナは２８日までに自身のインスタグラムを更新し「少し前の妹とのランチ」と報告。「最近『姉妹の姉は面長率が高い』っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか」と妹と顔を近づけた写真を掲載し、「よく仕草や話し方が似てると言われます笑＃姉妹」と明かした。パッチリな瞳やふっくらとした頬、口元がよく似ている。フ