米大リーグ（ＭＬＢ）での日本人選手の活躍にネット沸騰だ。２７日（日本時間２８日）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠地・マーリンズ戦に「５番・三塁」で先発出場し、現地６日のレイズ戦以来２２日ぶり、自身の出場１９試合ぶりの本塁打となる１１号の決勝アーチ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３試合連続本塁打で２０本塁打リーグ１番