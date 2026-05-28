福井県にある大飯原発3・4号機の耐震性が不十分などとして、地元の住民らが国の設置許可の取り消しを求めている裁判の控訴審判決が、28日午後に大阪高裁で言い渡されます。 関西電力・大飯原発3・4号機の再稼働にあたり、福井県の住民らは、安全審査基準に適合するとした国の判断は誤っているとして、設置許可を取り消すよう求める訴えを起こしています。 2020年の一審判決では「地震の規模が大きくなる可能性を考えて検討がなさ