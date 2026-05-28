兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男は複数回、服を着替えながら逃走しているとみられることが分かりました。 5月14日に、たつの市のJR播磨新宮駅近くで撮影された映像には、公開手配中の大山容疑者とみられる男が、画面奥の駅の方向へ歩いていく姿が映っています。 警察によりますと住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれてい